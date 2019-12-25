В Петербурге временно ограничат движение автомобилей на нескольких улицах из-за Дня Башкортостана

На улицах Невский проспект, Большая Морская, Малая Морская, Итальянская и Набережная реки Фонтанки будет запрещена остановка и движение автомобилей в разное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Ограничения связаны с проведением культурных мероприятий в День Башкортостана в Северной столице, которые пройдут на этих улицах.
Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и учитывать временные ограничения, чтобы избежать пробок и неудобств.
Ранее сообщалось, что в Петербурге введут новые ограничения движения с 26 августа.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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