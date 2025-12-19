С чего началось петербургское метро: город вспоминает январь 1941 года

Сегодня подземная транспортная сеть Санкт-Петербурга насчитывает десятки станций и продолжает расти.

В Ленинграде 21 января 1941 года был сделан первый шаг к созданию метрополитена. В этот день появилась организация "Строительство № 5 НКПС" — структура, с которой началась история будущей подземки. Уже через несколько месяцев рабочие приступили к проходке первого тоннеля, заложив основу масштабного инфраструктурного проекта.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", работы шли в сложных условиях, но до лета 1941 года строителям удалось пройти сотни метров тоннелей и подготовить вертикальные шахты. С началом войны проект был остановлен: специалисты ушли на фронт, а руководитель стройки Иван Зубков занялся инженерными задачами обороны и жизнеобеспечения блокадного города, включая строительство Дороги жизни и стратегической железнодорожной ветки, получившей название Дорога Победы.

После войны к идее метро вернулись практически сразу. Итогом стала сдача первой линии 5 ноября 1955 года — поезда пошли от "Площади Восстания" до "Автово". С этого момента метро стало неотъемлемой частью городской жизни.

Сегодня подземная транспортная сеть Санкт-Петербурга насчитывает десятки станций и продолжает расти. Новые участки линий строятся, а история метрополитена по-прежнему остаётся примером того, как инженерная мысль и труд формируют облик большого города.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович