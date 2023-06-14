Приставы вынудили юридическую компанию демонтировать незаконные рекламные вывески в Невском районе

Как выяснилось, юридическое лицо незаконно установило на фасаде жилого здания рекламные вывески различных магазинов, таких как "Продукты 24", "Изготовление ключей", "Заправка картриджей", "Ремонт ноутбуков, телефонов".

Юридическую компанию из Петербурга обязали убрать информационные вывески с фасада жилого здания. Компания выполнила судебное предписание, избегая возможного штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Как выяснилось, юридическое лицо незаконно установило на фасаде жилого здания рекламные вывески различных магазинов, таких как "Продукты 24", "Изготовление ключей", "Заправка картриджей", "Ремонт ноутбуков, телефонов". Истцом выступал Жилкомсервис №2 Невского района.

Компания должна была демонтировать установленное оборудование в течение десяти дней после вступления судебного решения в силу. Угроза финансовых санкций побудила фирму выполнить требование в указанный срок.

Ранее мы сообщили о том, что гипермаркет выплатил петербурженке более 120 тыс. рублей после травмы руки.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу