В Петербурге по требованию прокуратуры демонтируют незаконно установленные ворота
Сегодня, 11:58
Прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" устранить нарушения.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В границах земельного участка общего пользования на Английском проспекте размещены металлические ворота. Их установку не согласовывали, сообщили 11 февраля в надзорном ведомстве. 

Прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" устранить нарушения. Требования удовлетворены, ворота демонтируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2025 году незаконные перепланировки выявили в 445 квартирах. На рассмотрение комиссий поступило 8 тыс. проектов. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

