В Петербурге по требованию прокуратуры демонтируют незаконно установленные ворота

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В границах земельного участка общего пользования на Английском проспекте размещены металлические ворота. Их установку не согласовывали, сообщили 11 февраля в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" устранить нарушения. Требования удовлетворены, ворота демонтируют.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга