В Петербурге в 2025 году незаконные перепланировки выявили в 445 квартирах

В Петербурге прошло совещание, посвященное вопросам противодействия незаконным перепланировкам в жилых домах. В обсуждении поучаствовали представители Государственной жилищной инспекции, Жилищного комитета, заместители глав администраций районов и секретари районных межведомственных комиссий, сообщили в Смольном.

В прошлом году на рассмотрение комиссий поступило 8 тыс. проектов, из них согласовали 4,4 тыс. запросов. Особое внимание уделяют выявлению самовольных работ: в 2025-м было проведено 2,2 тыс. осмотров помещений. В каждом третьем – в 445 случаях – зафиксировали незаконные перепланировки.

Незаконные перепланировки – это не формальное нарушение, а прямая угроза безопасности людей и сохранности жилых домов. Наша задача – не только выявлять такие случаи и добиваться устранения нарушений, но и заранее информировать жителей о правилах и последствиях самовольных решений. Чем понятнее и доступнее будет эта информация, тем меньше рисков для горожан и жилищного фонда Петербурга. Евгений Разумишкин, вице-губернатор

Фото: Piter.TV