Петербургская прокуратура потребовала снести торговый объект на Пражской

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен пункт выдачи заказов.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о землепользовании и застройке. На участке около дома 34 по Пражской улице без согласования разместили нестационарный торговый объект. Здание создает неудобства жильцам, рассказали в надзорном ведомстве 5 мая.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен пункт выдачи заказов. С целью восстановления нарушенных прав жителей дома районная прокуратура предъявила в суд исковое заявление о демонтаже объекта. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выдан ордер на снос здания ВНИИБа на 2-м Муринском проспекте. На месте исторической постройки собираются возвести жилой комплекс. Градозащитники настаивают: выданный ордер нарушает действующее законодательство об охране памятников.

Фото: "Яндекс.Карты"