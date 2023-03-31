Сад-трансформер с Исаакиевской площади демонтирован

Деревья и кустарники транспортируют для посадки в грунт.

Синий мост покидают розы, туи, липы и рододендроны – на Исаакиевской площади 8 октября демонтировали сад-трансформер. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Весь летний сезон сотрудники садово-паркового предприятия "Центральное" ухаживали за оазисом в гранитном центре города. Теперь же со всеми почестями деревья и кустарники транспортируют для посадки в грунт.

Уже на этой неделе липы встретит Колпинский парк, а туи традиционно отправятся в парк Екатерингоф. Розы переедут в Таврический сад, скверы Малые Гаванцы и на Новосмоленской набережной. Рододендроны будут жить в Приморском парке Победы, гортензия осядет в Румянцевском саду, а клены – в сквере в Подъездном переулке. Самшит вернется в Пушкин, где уже окончательно пустит корни в Кочубеевском саду на Садовой улице.

Весной этого года на Исаакиевской площади поставили скамейки, установили контейнеры, высадили более 100 лип, а между ними – 4 тыс. цветов и около 500 кустарников.

Совсем скоро пространство напротив Мариинского дворца приобретет свой прежний вид, спецтехника помоет дорожное покрытие, а деревья и кустарники будут ждать встреч с жителями на территориях зеленых насаждений Петербурга. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Дворцовый парк Гатчины готовят к зимнему сезону.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга