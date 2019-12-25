Демонтаж части конструкций вестибюля выполнен на станции метро "Фрунзенская"

Ведётся подготовка основного котлованного пространства.

Специалисты завершили демонтаж ряда элементов конструкции и эскалаторного оборудования на станции метро "Фрунзенская". Как сообщает Telegram-канал "Подземник", впереди ещё разборка так называемого "бронекупола" кассовых помещений.

Рабочими выполнено шпунтовое ограждение периметра площадки и заложено фундаментное основание из буронабивных свай для строительства обновленного вестибюля. Ведётся подготовка основного котлованного пространства.

Напомним, реконструкция станции началась летом предыдущего года, тогда же её временно закрыли для пассажиров.

Фото: Telegram / Подземник