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Демонтаж плавучего ресторана "Серебряный кит" стартовал в Петербурге
Вчера, 21:53
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Демонтаж плавучего ресторана "Серебряный кит" стартовал в Петербурге

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Для облегчения разборки судна специалисты начали работу с "хвоста".

Во вторник, 19 сентября, в Невском районе Петербурга стартовал демонтаж плавучего ресторана "Серебряный кит". Об этом пишет телеграм-канал "78 | НОВОСТИ".

Для облегчения разборки судна специалисты начали работу с "хвоста". Демонтаж планируют завершить в течение месяца. Участок перейдет в распоряжение администрации Северной столицы.

Напомним, что "Серебряный кит" накренился на левый бок из-за повреждения корпуса понтона в марте текущего года. Корпус практически полностью ушел под воду. 

Ранее Росприроднадзор требовал от владельца ресторана более 350 млн рублей за причиненный вред Неве.

Фото: СЗМУ Росприроднадзора

Теги: демонтаж, ресторан серебряный кит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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