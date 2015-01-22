Демонтаж плавучего ресторана "Серебряный кит" стартовал в Петербурге

Для облегчения разборки судна специалисты начали работу с "хвоста".

Во вторник, 19 сентября, в Невском районе Петербурга стартовал демонтаж плавучего ресторана "Серебряный кит". Об этом пишет телеграм-канал "78 | НОВОСТИ".

Для облегчения разборки судна специалисты начали работу с "хвоста". Демонтаж планируют завершить в течение месяца. Участок перейдет в распоряжение администрации Северной столицы.

Напомним, что "Серебряный кит" накренился на левый бок из-за повреждения корпуса понтона в марте текущего года. Корпус практически полностью ушел под воду.

Ранее Росприроднадзор требовал от владельца ресторана более 350 млн рублей за причиненный вред Неве.

Фото: СЗМУ Росприроднадзора