Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападениях приезжих на жителей Новосибирска

Поводом стали публикации в соцсетях о действиях группы, которая якобы провоцирует конфликты с прохожими.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о массовых хулиганских действиях и попытках грабежей в Новосибирске. Основанием для проверки стали многочисленные сообщения в социальных сетях. Об этом информирует пресс-служба СКР.

В соцсетях сообщается, что в Новосибирске приезжие, провоцируя конфликт с прохожими, пытаются похитить их имущество. В публикации отмечается, что группа мужчин уже длительное время занимается противоправными действиями.

Следственное управление СК по Новосибирской области уже начало доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями о хулиганстве и покушении на грабеж. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и лично доложить ему об установленных обстоятельствах и результатах проверки публикаций.

Фото: Следственный комитет РФ