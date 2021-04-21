Суд огласил приговор по очередному уголовному делу в отношении "петербургского душителя"

Дмитро Вороненко задержали за совершение ряда жестоких преступлений, включая изнасилования и убийства нескольких девушек школьного возраста и студенток, весной 2007 года.

Прокуратура Кировского района поддержала позицию государственного обвинения по делу Дмитро Вороненко, обвиняемого по пунктам "а", "в", "к" части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 11 ноября 2005 года Вороненко, пребывая в алкогольном опьянении, осуществил нападение на незнакомую ему женщину в Полежаевском парке. Он начал душить жертву, вследствие чего та потеряла сознание. Затем преступник скинул с неё одежду, изготовил петлю из её собственных колготок и использовал её для совершения убийства путём удушения. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть потерпевшей наступила именно от механической асфиксии.

Спустя год, 26 сентября 2006 года, подсудимый совершил аналогичное деяние в отношении несовершеннолетнего ребёнка. Используя ремень, он довёл жертву до бессознательного состояния, после чего совершил изнасилование и дополнительные насильственные действия сексуального характера. Итогом преступления стала гибель ребенка, вызванная той же причиной — механическим удушением.

Суд принял решение учесть позицию обвинения и назначил наказание: 18 лет тюремного заключения, которое в итоге сложилось в совокупное пожизненное лишение свободы с отбыванием срока в тюрьме строгого специального режима.

Дмитро Вороненко задержали за совершение ряда жестоких преступлений, включая изнасилования и убийства нескольких девушек школьного возраста и студенток, весной 2007 года. Одной жертве чудом удалось избежать гибели. Журналисты дали этому серийному убийце прозвище "петербургский душитель". Спустя год после ареста суд вынес приговор — пожизненное заключение.

Прошло полтора десятилетия, и история получила неожиданное продолжение. Осенью 2022 года Вороненко снова привлек внимание правоохранительных органов. Приехавший в тюрьму "Полярная сова" следователь-криминалист решил проверить версию, не совершает ли осужденный новые преступления, хотя казалось, что после выхода на свободу в 2005 году из колонии, где он отбывал срок за аналогичные злодеяния, бывший заключенный вел спокойную жизнь обычного гражданина. Несмотря на маловероятность признания, специалист провел беседу, итогом которой стало сенсационное открытие — Вороненко признался в совершении еще одного нераскрытого убийства.

Ранее мы сообщили о том, что под стражу до 10 июня отправлен насильник из Невского района.

Фото: Piter.TV