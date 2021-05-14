Петербуржец получил 3 года в ИК за оправдание терроризма в интернете

Он оставлял комментарии под роликами на YouTube, где благосклонно отзывался о деятельности запрещенных в РФ украинских группировок.

В Первом Западном окружном военном суде Санкт-Петербурга огласили приговор в отношении местного жителя, который был уличен в оправдании террористических действий в сети. Объединенная пресс-служба судов Северной столицы отмечает, что поводом для возбуждения против него уголовного дела стали комментарии на YouTube.

Суммарно подсудимый оставил 7 текстовых комментариев, в которых благосклонно высказывался о деятельности украинского военного подразделения Легион "Свобода России" и националистической организации "Русский добровольческий корпус", обе из которых признаны на территории РФ террористическими.

Фигурант дела крайне негативно относился к деятельности Президента Российской Федерации и органов государственной власти. После начала специальной военной операции на территории Украины, он следил за деятельностью организаций, признанных террористическими, желая распространить среди неопределенного круга лиц положительное отношение к актам терроризма. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Свою вину мужчина полностью признал, но от дачи показаний по существу отказался. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в ИК общего режима на срок 3 года. Подсудимый также лишен права заниматься административной деятельности в сети в течение 2 лет.

Ранее мы рассказывали, что пожилого жителя Петербурга заключили под стражу за уничтожение ж/д объекта вблизи станции "Рыбацкое".

Фото: Piter.TV