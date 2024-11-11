В Петербурге обвиняемые в контрабанде 200 кг кокаина подписали контракт с Минобороны

Служить мужчины будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

В Петербурге суд приостановил производство по делу о контрабанде 200 кг кокаина в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова. Мужчины заключили контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения подозреваемых. В результате суд удовлетворил ходатайства. Маркова и Антипова передали должностному лицу. Служить мужчины будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Напомним, по данным следователей, в 2023 году в Петербург в морском контейнере с манго прибыла партия кокаина весом более 200 кг. Подозреваемые были задержаны, когда попытались забрать наркотик из ящика на территории промышленной зоны. Свою вину фигуранты так и не признали.

Фото и видео: объединённая пресс-служба городских судов