Делегация Центрального телеграфного агентства Кореи посетит Петербург

Делегация прибудет для участия в 19-й Генеральной ассамблее Организации информационных агентств Азии и Тихоокеанского региона (OANA).

Согласно информации ТАСС, делегация Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), возглавляемая вице-президентом Кан Чхолем, прибудет в Петербург для участия в 19-й Генеральной ассамблее Организации информационных агентств Азии и Тихоокеанского региона (OANA).

Мероприятие стартует в Северной столице 19 июня. В рамках двухдневной программы участники обсудят тему "Информационные агентства и современные вызовы". С докладами выступят генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и руководители крупнейших азиатских новостных агентств.

Ожидается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова и директора департамента информации и печати МИД Марии Захаровой.

OANA была учреждена в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. Основная задача организации – активное распространение различных взглядов на мировые события и поддержка концепции многополярного мира.

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Фото: Piter.TV