Время в пути до Пулково увеличится в дни ПМЭФ

Актуальные сведения обо всех мерах ограничений публикуются на официальном ресурсе Комитета по транспорту Петербурга.

Со 2 по 5 июля в Санкт-Петербурге пройдёт Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в связи с чем в городе временно введут ограничения дорожного движения, способные увеличить продолжительность поездок до аэропорта Пулково. Об этом проинформировала пресс-служба воздушного порта.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно рассчитывать маршруты и отправляться в аэропорт с достаточным временным резервом, чтобы исключить риск опоздания на рейсы, сказано в уведомлении.

Актуальные сведения обо всех мерах ограничений публикуются на официальном ресурсе Комитета по транспорту Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что задержка рейса из Петербурга в Шарм-эль-Шейх составила почти 34 часа. Первоначально вылет был запланирован на 00:15 воскресенья, однако впоследствии рейс неоднократно переносился, и задержка составила сутки. Ночью 16 июня авиарейсу опять назначили новое время отправки — теперь вылет ожидается в 10:05 утра, согласно обновленным данным на табло аэропорта Пулково.

Фото: Piter.TV