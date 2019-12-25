Задержка рейса из Петербурга в Шарм-эль-Шейх составила почти 34 часа

Первоначально вылет был запланирован на 00:15 воскресенья.

Самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines, направляющийся из Петербурга в Шарм-эль-Шейх, снова перенесен по расписанию. Согласно информации издания 78.ru, пассажиры уже ожидают отправления около 34 часов.

Первоначально вылет был запланирован на 00:15 воскресенья, однако впоследствии рейс неоднократно переносился, и задержка составила сутки.

Ночью 16 июня авиарейсу опять назначили новое время отправки — теперь вылет ожидается в 10:05 утра, согласно обновленным данным на табло аэропорта Пулково.

Ранее мы сообщили о том, что авиарейсы между Тегераном и Петербургом были отменены 13 июня. В Пулково должны были вылететь три рейса: в 10:00, 11:20 и 14:25, но ни один из них не состоится. Обратные рейсы из Тегерана в Петербург (ожидавшиеся в 9:00, 9:40 и 12:45) также отменены. Как пояснили в пресс-службе аэропорта Пулково, решение об отмене рейсов принято авиакомпаниями в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля для гражданской авиации. В Росавиации подтвердили эту информацию, отметив, что авиакомпании теперь прокладывают альтернативные маршруты в обход зон ограничений.

Фото: Piter.TV