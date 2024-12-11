Прокуратура Ленобласти обеспечила выплаты по алиментам 11 тыс. детям

Суммарно в прошлом году должники из региона выплатили более 1,3 млрд. рублей.

Надзорное ведомство Ленинградской области подвело "алиментные" итоги 2024 года. В ушедшем году прокуратура привлекла к административной ответственности в данной сфере более тысячи должников, – рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Вмешательство прокуратуры Ленобласти позволило свыше 11 тыс. детям получить выплаты по алиментам. Общая сумма, собранная должниками в 2024 году, составила более 1,3 млрд. рублей. Для сравнения: в 2022 году "алиментная" сумма составляла почти в 3 раза меньше – 594 млн. рублей.

Кроме того, порядка 550-ти уголовных дел по статье 157 УК РФ было возбуждено в прокуратуре в отношении граждан, которые уклонялись от уплаты алиментов.

Координация работы службы судебных приставов с внедрением функционала органов внутренних дел, военных комиссариатов, органов записи актов гражданского состояния, местного самоуправления и служб занятости позволяют оперативно получать информацию о статусе разыскиваемых лиц, их местонахождении, образе жизни, круге общения и имущественном положении. Прокуратура Ленинградской области

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