В Красногвардейском районе продолжает цвести декоративная капуста

Двухлетнее растение уже стало любимцем среди местных жителей.

Декоративная капуста продолжает цвести в Полюстровском парке и на проспекте Шаумяна. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 16 декабря.

Двухлетнее растение уже стало любимцем среди местных жителей: интенсивность окраски его листьев зависит от сорта, а оттенки меняются в разных освещенности и температуре воздуха.

Максимально декоративного эффекта растения достигают к осени и до самых снегов украшают парки и улицы. Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Ботаническом саду Петра Великого повторно зацвел рододендрон.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга