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В Красногвардейском районе продолжает цвести декоративная капуста
Сегодня, 15:23
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В Красногвардейском районе продолжает цвести декоративная капуста

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Двухлетнее растение уже стало любимцем среди местных жителей.

Декоративная капуста продолжает цвести в Полюстровском парке и на проспекте Шаумяна. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 16 декабря. 

Двухлетнее растение уже стало любимцем среди местных жителей: интенсивность окраски его листьев зависит от сорта, а оттенки меняются в разных освещенности и температуре воздуха. 

Максимально декоративного эффекта растения достигают к осени и до самых снегов украшают парки и улицы.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Ботаническом саду Петра Великого повторно зацвел рододендрон. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: капуста, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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