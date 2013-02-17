В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого повторно зацвел Рододендрон Ледебура. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе учреждения.
Отмечается, что обычно кустарник цветет в апреле и мае одним из первых.
Некоторые виды рододендронов могут осенью выдавать повторное цветение, но оно не такое обильное и не так заметно на фоне ярких осенних листьев. И это нормально.
Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
Найти его получится в парке справа от Японского сада.
В начале октября на юге города распустились весенние цветы – сирень и ирис.
Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
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