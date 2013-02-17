Обычно кустарник цветет в апреле и мае одним из первых.

В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого повторно зацвел Рододендрон Ледебура. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что обычно кустарник цветет в апреле и мае одним из первых.

Некоторые виды рододендронов могут осенью выдавать повторное цветение, но оно не такое обильное и не так заметно на фоне ярких осенних листьев. И это нормально. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Найти его получится в парке справа от Японского сада.

В начале октября на юге города распустились весенние цветы – сирень и ирис.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого