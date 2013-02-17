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В Ботаническом саду Петра Великого повторно зацвел рододендрон
Сегодня, 17:44
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В Ботаническом саду Петра Великого повторно зацвел рододендрон

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Обычно кустарник цветет в апреле и мае одним из первых.

В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого повторно зацвел Рододендрон Ледебура. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе учреждения. 

Отмечается, что обычно кустарник цветет в апреле и мае одним из первых. 

Некоторые виды рододендронов могут осенью выдавать повторное цветение, но оно не такое обильное и не так заметно на фоне ярких осенних листьев. И это нормально. 

Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

Найти его получится в парке справа от Японского сада. 

В начале октября на юге города распустились весенние цветы – сирень и ирис. 

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

Теги: ботанический сад петра великого, рододендрон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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