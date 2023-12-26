Власти Петербурга первые в России приняли Декларацию обращения с животными

В 2025 году впервые в истории города средства из бюджета пойдут на закупку корма для приютов.

В Смольном дворце состоялось заседание Совета по вопросам отношения к животным.Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев вручил благодарности по итогам работы чиновников в 2024 году. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ведем целенаправленную работу по регулированию численности безнадзорных животных методом возвратного отлова, используемом в нашем городе с 2006 года. Проводится электронная идентификация, стерилизация и плановые противоэпизоотические мероприятия. Благодаря проводимым мероприятиям, численность безнадзорных собак на территории города сведена к историческому минимуму. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Как отмечает замгубернатора, на данный момент в Северной столице работают 19 приютов для собак и кошек. При этом впервые в истории Петербурга из бюджета на 2025 год будут субсидированы средства для приобретения кормов для приютских животных. Среди других новаций: власти города первые в РФ приняли Декларацию обращения с животными.

Ранее на Piter.TV: первый в РФ реестр биометрических данных собак создают в Ленобласти.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram