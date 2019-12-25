Декан вуза и преподаватель колледжа обвиняются в получении взятки от абитуриента в Петербурге

Случай произошел 4 года назад.

Транспортная прокуратура по Петербургу утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего декана заочного факультета университета гражданской авиации и преподавателя Авиационно-транспортного колледжа. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Они обвиняются в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, преподаватель колледжа в 2017 году получил взятку от абитуриента в 70 тыс. рублей. Выпускник хотел, чтобы его зачислили на заочный факультет. Часть денег получил декан университета. После этого молодого человека взяли в вуз.

Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд. В отношении того, кто дал взятку, дело уже рассматривается.

Ранее Piter.TV рассказал о том, каким был средний размер взятки в Петербурге в 2020 году.

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