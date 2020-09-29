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В Петербурге депутат обеспокоилась риском дефицита презервативов и сосок
Сегодня, 14:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге депутат обеспокоилась риском дефицита презервативов и сосок

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О реальности таких рисков она спросила у председателя Комздрава Дмитрия Лисовца.

Член фракции "Единая Россия" Наталия Астахова на заседании ЗакСа Петербурга заявила, что в соцсетях люди обеспокоены возможным дефицитом презервативов и детских сосок. О реальности таких рисков она спросила у председателя Комздрава Дмитрия Лисовца.

Он отметил, что на данный момент не обладает такой информацией.

Лисовец пообещал разобраться с этим вопросом и при необходимости обратиться в комитет по промышленной политике для поиска новых производителей резиновых изделий.

Также 23 марта ЗакС Петербурга утвердил во втором чтении ряд налоговых льгот для IT-специалистов.

Фото: pexels

Теги: презервативы, соски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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