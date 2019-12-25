ЗакС Петербурга утвердил во втором чтении ряд налоговых льгот для IT-специалистов

Меры поддержки начнут действовать со следующего года.

ЗакС Петербурга во втором чтении принял законопроект, который предполагает льготы для пострадавших от антироссийских санкций. В их числе есть IT-специалисты и промышленные предприятия, которые внедряют инновационные технологии. Заседание проходит 23 марта в Мариинском дворце.

Льготы предусматривают снижение ставки налога на прибыль организаций в 2 раза. Речь идет о налоге, который применяется для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета из налога на прибыль за научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

Предприятия смогут по упрощенной схеме получить "налоговый кешбэк" за приобретение, модернизацию и реконструкцию основных средств. Кроме того, преференции по налогу получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые производят товары или работают в IT-сфере. Среди требований — применение упрощенной системы налогообложения.

Закон будет действовать по 2027 год. Депутат Михаил Амосов предложил исключить срок из закона, но тогда бы это противоречило федеральному законодательству.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что план мер поддержки экономики и граждан будет постоянно пополняться.

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