Специалисты выяснили, какие презервативы предпочитают петербуржцы

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на презервативы и рассказали, что пользуется популярностью у петербуржцев и россиян в целом. В исследовании использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 9 сентября 2019 года по 8 сентября 2020 года.
Как оказалось, особой популярностью презервативы пользуются в новогодние праздники, в феврале, накануне Дня влюбленных. В среднем, россияне готовы тратить на покупку презервативов около 550 рублей.
Чаще всего покупатели отдают предпочтение изделиям Durex – 28% пользовательских переходов. На втором месте по популярности бренд Contex (21%), а на третьем – MY.SIZE (9%).
Самые популярный тип презервативов у петербуржцев – это классические гладкие варианты, на которые пришлось 77% пользовательских переходов. Менее популярны ароматические и увеличенные варианты — по 9% пользовательских переходов. При этом петербуржцы стали лидерами среди россиян по выбору ароматических контрацептивов.
В целом распределение интересов по некоторым регионам выглядит так:
Ароматические — Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Красноярск, Владимир, Мурманск.
С анестетиком — Иваново, Мордовия, Чувашия, Алтай, Югра.
Гладкие — Томск, Оренбург, Удмуртия.
Комбинированные — Липецк, Пенза, Хабаровск, Курск, Воронеж, Кострома, Тверь.
Ребристые — Архангельск, Орёл, Липецк, Белгород.
Точечные — Дагестан, Брянск, Приморский край, Астрахань, Ставрополь, Тула, Тамбов.
Увеличенные — Волгоград, Калининград, Томск, Ярославль.
Фото: pixabay; Яндекс. Маркет
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