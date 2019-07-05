Специалисты выяснили, какие презервативы предпочитают петербуржцы

Как оказалось, особой популярностью презервативы пользуются в новогодние праздники, в феврале, накануне Дня влюбленных.

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на презервативы и рассказали, что пользуется популярностью у петербуржцев и россиян в целом. В исследовании использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 9 сентября 2019 года по 8 сентября 2020 года.

Как оказалось, особой популярностью презервативы пользуются в новогодние праздники, в феврале, накануне Дня влюбленных. В среднем, россияне готовы тратить на покупку презервативов около 550 рублей.

Чаще всего покупатели отдают предпочтение изделиям Durex – 28% пользовательских переходов. На втором месте по популярности бренд Contex (21%), а на третьем – MY.SIZE (9%).

Самые популярный тип презервативов у петербуржцев – это классические гладкие варианты, на которые пришлось 77% пользовательских переходов. Менее популярны ароматические и увеличенные варианты — по 9% пользовательских переходов. При этом петербуржцы стали лидерами среди россиян по выбору ароматических контрацептивов.

В целом распределение интересов по некоторым регионам выглядит так:

Ароматические — Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Красноярск, Владимир, Мурманск.

С анестетиком — Иваново, Мордовия, Чувашия, Алтай, Югра.

Гладкие — Томск, Оренбург, Удмуртия.

Комбинированные — Липецк, Пенза, Хабаровск, Курск, Воронеж, Кострома, Тверь.

Ребристые — Архангельск, Орёл, Липецк, Белгород.

Точечные — Дагестан, Брянск, Приморский край, Астрахань, Ставрополь, Тула, Тамбов.

Увеличенные — Волгоград, Калининград, Томск, Ярославль.

Фото: pixabay; Яндекс. Маркет