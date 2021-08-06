"Яндекс.Маркет" открыл в Петербурге первый логистический центр

Получить товар можно будет уже на следующий день после его оформления.

В Петербурге открыли первый логистический центр "Яндекс.Маркет". Теперь товары будут быстрее доставляться покупателям.

На объекте в Парголово будут храниться и упаковываться товары для покупателей со всего Северо-Западного федерального округа и соседних регионов, а затем развозить заказы. Получить заказ можно будет уже на следующий день после его оформления. Местные магазины смогут продавать свой ассортимент с доставкой по всей стране.

Площадь комплекса составляет 16 тыс.кв. метров. В нем смогут обрабатывать до 150 тыс. заказов в сутки.

Отмечается, что запуск объекта обеспечит сотни новых рабочих мест в регионе.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Буграх обеспокоены строительством склада Ozon.

Фото: Telegram / Алексей Корабельников