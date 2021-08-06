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"Яндекс.Маркет" открыл в Петербурге первый логистический центр
Сегодня, 9:27
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"Яндекс.Маркет" открыл в Петербурге первый логистический центр

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Получить товар можно будет уже на следующий день после его оформления.

В Петербурге открыли первый логистический центр "Яндекс.Маркет". Теперь товары будут быстрее доставляться покупателям. 

На объекте в Парголово будут храниться и упаковываться товары для покупателей со всего Северо-Западного федерального округа и соседних регионов, а затем развозить заказы. Получить заказ можно будет уже на следующий день после его оформления. Местные магазины смогут продавать свой ассортимент с доставкой по всей стране. 

Площадь комплекса составляет 16 тыс.кв. метров. В нем смогут обрабатывать до 150 тыс. заказов в сутки. 

Отмечается, что запуск объекта обеспечит сотни новых рабочих мест в регионе. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Буграх обеспокоены строительством склада Ozon. 

Фото: Telegram / Алексей Корабельников

Теги: логистический центр, яндекс маркет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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