Депутаты Бугров хотят узнать, как будет организовано движение грузовиков при строительстве склада Ozon

Есть вероятность, что проблемы с трафиком в населенном пункте обострятся.

Депутаты МО "Бугровское сельское поселение" решили узнать, будет ли предоставлена схема движения грузовых автомобилей компании Ozon в связи со строительством склада организации.

В обращении на имя директоры группы компаний Александра Шульгина отмечается, что местные жители переживают, что из-за строительства объекта на Шоссейной улице постоянно будут пробки, а грузовики будут способствовать разрушению дороги. Отметим, что на улице регулярно образуются заторы в пиковые часы.

По данным "Ъ", площадь складов составит 135 тысяч квадратных метров.

Ранее жители неоднократно интересовались, возможно ли расширение улицы, так как на данный момент у нее всего две полосы. Власти Ленобласти ответили, что для этого нужно изымать у физических и юридических лиц участки, а на это финансовых средств пока нет.

Фото: KION