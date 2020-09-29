"Яндекс.Маркет" запускает покупки товаров в кредит

Купить товаров в кредит можно на сумму от 3 до 200 тыс. рублей.

Маркетплейс "Яндекс.Маркет" запустил выдачу кредитов на покупки через "Тинькофф банк". Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в кредит можно купить товаров на сумму от 3 до 200 тыс. рублей на срок 3 до 24 месяцев. Начинаться ставка будет от 18%, она будет зависеть от выбранного срока. Кредит можно будет погасить досрочно.

Сейчас таким образом можно будет оплатить товары, которые "Маркет" доставляет сам. Скоро кредиты станут действовать и для товаров, которые привозят магазины - партнеры маркетплейса, - сообщили в компании.

Есть возможность, что в будущем и другие банки подключатся к данной услуге.

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