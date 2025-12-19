Пункты выдачи "Яндекс.Маркета" в Петербурге массово уходят в минус: предприниматели назвали причину кризиса

Сегодняшние условия ведения бизнеса фактически сделали большинство ПВЗ нерентабельными.

Более десятка владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Петербурге написали коллективное письмо руководству "Яндекс.Маркет", подробно изложив причины глубокого кризиса партнёрской модели и потенциальные риски для функционирования сервисов компании. Содержание документа стало известно редакции портала Delovoe.TV.

Сегодняшние условия ведения бизнеса фактически сделали большинство ПВЗ нерентабельными. Многие предприниматели столкнулись с ситуацией, когда их деятельность приносит значительные убытки, вынуждая покрывать расходы собственными средствами. Авторы письма подчёркивают, что проблема носит не эпизодический, а системный характер, связанный с изменениями структуры тарифов, правил оформления заказа и логистической стратегии.

Ранее финансовые взаимоотношения строились на процентах от стоимости проданного товара. Такой подход позволял покрыть расходы на аренду помещения, зарплату сотрудникам и прочие накладные расходы. Позднее сервис перешёл на схему фиксированной оплаты за каждую операцию, что создало значительную диспропорцию между прибылью и стоимостью обслуживания заказов.

Особенно остро встал вопрос после запуска сервиса "Быстрая доставка": заказы теперь зачастую отправляются напрямую клиентам курьером, минуя ПВЗ. Если раньше выдача дорогой посылки приносила ПВЗ до 750 рублей дохода, то при доставке курьерам плата сокращается до минимума – порядка 40 рублей, независимо от стоимости груза. В итоге предпринимателям приходится проделывать одинаковый объём работы – принимать, упаковывать и оформлять посылки, – но получать настолько низкую компенсацию, что она едва покрывает операционные расходы.

Ещё одна головная боль владельцев ПВЗ – обязательная упаковка для отдельных категорий заказов, таких как посылки Avito, "Яндекс.Доставка" и китайские посылки Cainiao. Зачастую коробки нужного формата поступают партиями крайне редко, заставляя предпринимателей приобретать упаковку самостоятельно по средней цене около 50–60 рублей за штуку. При платеже за услугу в 40 рублей каждый подобный заказ превращается в убыток. В дополнение к этому вводится система бонусов за количество обработанных заказов, однако на практике такое стимулирование оказывается неэффективным, поскольку комиссия снижена до столь низкого уровня, что выгода теряется.

Значимую проблему вызывают и высокие запросы сотрудников: конкурирующие площадки Ozon и Wildberries предлагают заработную плату от 3 до 6 тысяч рублей за смену, вынуждая ПВЗ "Яндекс.Маркета" повышать оклады. Поскольку стандартная оплата труда не превышает 2500 рублей за смену, владельцам приходится привлекать персонал за собственный счёт, уменьшая собственную прибыль. Отмечаются и постоянные административные ограничения: график работы жёстко регламентирован, возможности адаптироваться к реальной нагрузке крайне ограниченны. Любые попытки сократить часы работы приводят к санкциям со стороны маркетплейса.

Критика касается и взаимодействия с оператором. Авторы письма жалуются на формальное отношение службы поддержки, отсутствие конструктивного диалога и невозможность эффективно оспорить несправедливые штрафы и санкции. Такие меры снижают доверие к платформе и увеличивают неопределённость финансового положения партнёров.

Некоторые предприниматели приняли решение отказаться от дальнейшей работы с "Яндекс.Маркет". Один из подписантов, Александр, заявил, что намерен закрыть свой ПВЗ в марте 2023 года после истечения срока договора. Он утверждает, что условия постоянно ухудшаются, превращаясь в неподъёмные для малого бизнеса.

Основной аргумент Александра заключается в том, что фиксированная выплата за обработку заказа составляет лишь 30 рублей, независимо от стоимости самой посылки. Одновременно растёт нагрузка на инфраструктуру ПВЗ, приносящие убытки даже при значительных оборотах.

Предприятия-партнёры настаивают на изменении экономических основ сотрудничества и сформулировали конкретные предложения:

– Пересмотреть политику фиксированных выплат за выполнение операций;

– Возместить расходы на покупку упаковочных материалов;

– Предоставлять возможность дополнительного заработка за размещение рекламы на территории ПВЗ;

– Учредить бонусные механизмы за длительный срок работы и устойчивое сотрудничество;

– Ослабить строгие требования к рабочему графику;

– Создать понятную процедуру оспаривания санкций и штрафов.

Без внесения изменений в действующую модель, предупреждают предприниматели, существует риск массового закрытия ПВЗ, что негативно скажется на удобстве и качестве предоставляемых услуг.

Редакция Delovoe.TV обратилась в компанию "Яндекс.Маркет" с запросом комментариев касательно ситуации, указанных проблем и возможных мер реагирования со стороны руководства.

Фото: freepik (stockking)