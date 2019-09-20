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В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

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Лидером продаж в 2020 году стал бренд Durex.

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов. Данные сравнивают с аналогичным периодом прошлого года. Статистику подготовила аналитическая компания DSM Group по запросу РБК.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России продали 589 тысяч упаковок презервативов. На сумму 161 миллион рублей, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8%.

В прошлом году продажи составили 477 тысяч упаковок. Их общая стоимость - 122 миллиона рублей.

Лидером продаж в 2020 году стал бренд Durex.

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Теги: досуг, контрацептивы, презервативы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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