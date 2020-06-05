Дефицит площадей для новых предприятий возник в Петербурге

Наибольший дефицит площадей наблюдается в северных районах, особенно вблизи КАД.

В Петербурге ощущается нехватка свободных площадей для размещения новых предприятий. Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers.

На данный момент в городе доступно всего 30 тыс. кв.м помещений, что составляет лишь 16% от общего рынка. Арендные ставки в подходящих объектах за год выросли на 20%, и теперь варьируются от 850 до 1,4 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. При этом в городе практически невозможно найти помещения площадью более 5 тыс. квадратных метров, которые бы подошли крупным предприятиям.

Наибольший дефицит площадей наблюдается в северных районах, особенно вблизи КАД. Большинство предложений сосредоточено на юге Петербурга и в ближайших пригородах. Также есть отдельные проекты на восточном направлении. За последние полгода в Северной столице было введено всего 3 тыс. квадратных метров площадей, предназначенных для размещения производств.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)