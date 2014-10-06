"Ленфильм" намерен восполнить сценарный и кадровый дефициты

Киностудия "Ленфильм" объявила о создании собственного сценарного банка и необходимости привлечения специалистов для работы в различных жанрах. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор студии Надежда Андрющенко.

По её словам, текущая ситуация в киноиндустрии выглядит противоречиво: с одной стороны, вектор развития ясен, с другой — перед студией стоят серьёзные вызовы. Главными препятствиями для качественного рывка Андрющенко назвала острый дефицит хороших сценариев и нехватку профессиональных кадров.

При этом "Ленфильм" сохраняет верность своей исторической миссии — поддержке молодых талантов. Студия продолжает предоставлять начинающим авторам творческую свободу и возможности для роста. Сейчас эта работа ведётся в тесном сотрудничестве с ключевыми игроками отрасли: Союзом кинематографистов Петербурга, Союзом писателей, Институтом кино и телевидения, РГИСИ и городскими творческими лабораториями.

