"Ленфильм" продолжит развитие в интересах кинопроизводства

Киностудия "Ленфильм" продолжит свое развитие, ориентируясь на кинопроизводство, а не на создание развлекательной инфраструктуры. Как сообщила в интервью ТАСС генеральный директор студии Надежда Андрющенко, на территории комплекса не будет ресторанов и кафе в промышленных масштабах.

В декабре 2025 года киностудия была полностью передана городу, и теперь 100% акций "Ленфильма" находятся в собственности Петербурга. Андрющенко подчеркнула, что студия всегда была неотъемлемой частью культурного пространства Ленинграда-Петербурга, сотрудничая с выдающимися театральными деятелями, художниками, литераторами и журналистами.

Ранее в СМИ обсуждалась идея создания на базе "Ленфильма" креативного квартала с ресторанами и шоурумами. Однако глава киностудии расставила приоритеты: главная задача — снимать кино. Студия открыта для сотрудничества с молодыми специалистами и креативными индустриями, но при этом не станет торгово-развлекательным центром.

5 марта "Ленфильму" исполнилось 112 лет. За свою историю студия выпустила более 1500 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Сегодня на "Ленфильме" ежегодно реализуется свыше 150 проектов — от рекламных роликов до полнометражных фильмов и сериалов, таких как "Майор Гром", "Воздух", "Король и Шут", "Мастер и Маргарита". Среди недавних собственных работ студии — дебютный фильм Ирины Бас "Детка", а также документальные проекты "Последний теплоход" Ильи Желтякова и "Маяк Петра Великого" Александра Позднякова.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга