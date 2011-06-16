  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дефицит дворников все еще наблюдается в Петербурге
Сегодня, 8:59
206
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Дефицит дворников все еще наблюдается в Петербурге

0 0

К 28 октября в Северной столице работают 1,3 тыс. механизаторов и 800 дворников.

В Петербурге все еще не хватает дворников и механизаторов. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на председателя городского комитета по благоустройству Василия Пониделко. 

К 28 октября в Северной столице работают 1,3 тыс. механизаторов и 800 дворников. Общее число этих сотрудников достигает 75% от необходимого. 

В этом году петербургское правительство приобрело 288 единиц новой техники. В общей сложности в распоряжении города 1,6 тыс. машин, готовых к работе в зимних условиях. 

Ранее для обработки дорог и улиц уже купили 150 тыс. тонн технической соли и 80 тыс. тонн песка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дворники, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии