Дефицит дворников все еще наблюдается в Петербурге

К 28 октября в Северной столице работают 1,3 тыс. механизаторов и 800 дворников.

В Петербурге все еще не хватает дворников и механизаторов. Об этом пишет Neva.Today, ссылаясь на председателя городского комитета по благоустройству Василия Пониделко.

К 28 октября в Северной столице работают 1,3 тыс. механизаторов и 800 дворников. Общее число этих сотрудников достигает 75% от необходимого.

В этом году петербургское правительство приобрело 288 единиц новой техники. В общей сложности в распоряжении города 1,6 тыс. машин, готовых к работе в зимних условиях.

Ранее для обработки дорог и улиц уже купили 150 тыс. тонн технической соли и 80 тыс. тонн песка.

Фото: Piter.TV