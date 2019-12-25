  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург не страдает от дефицита дворников в преддверии зимы
Вчера, 22:05
145
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Петербург не страдает от дефицита дворников в преддверии зимы

0 0

Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин.

Перед Санкт-Петербургом не стоит проблема дефицита дворников перед зимним сезоном. В некоторых районах города штат работников укомплектован на 100%. Об этом в эфире прямой линии сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Мы видели по прошлому зимнему сезону ряд инфраструктурных и логистических проблем. <…> И мы создали интерактивную карту для себя, чтобы видеть, как удобно человеку, который занимается уборкой города, взять соль, переодеться, состыковаться с механизаторами и так далее.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что Петербургский Водоканал уже подготовил 18 "снежных" пунктов к предстоящей зиме.

Фото: Piter.TV

Теги: дворники, зима близко, подготовка к зиме
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии