В комздраве опровергли дефицит бумаги в поликлиниках

В ведомстве сказали о том, что больничный сейчас оформляют электронно.

В комитете по здравоохранению опровергли информацию о дефиците бумаги в поликлиниках. Ранее о проблеме сообщило издание "SOTA".

В комитете по здравоохранению отметили, что с начала 2022 года больничные в России выдаются только в электронном виде.

От бумажных листков временной нетрудоспособности отказ произошел как раз по причине того, что их можно было испортить или потерять, а мошенники их еще и подделывали. говорится в сообщении.

Сейчас работнику необходимо только предоставить работодателю номер своего больничного. Он может быть записан где угодно.

Напомним, в марте в Петербурге произошел резкий рост цен на бумагу. За упаковку А4 требовали больше 1000 рублей.

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