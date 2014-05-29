  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В комздраве опровергли дефицит бумаги в поликлиниках
Сегодня, 16:52
92
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В комздраве опровергли дефицит бумаги в поликлиниках

0 0

В ведомстве сказали о том, что больничный сейчас оформляют электронно.

В комитете по здравоохранению опровергли информацию о дефиците бумаги в поликлиниках. Ранее о проблеме сообщило издание "SOTA". 

В комитете по здравоохранению отметили, что с начала 2022 года больничные в России выдаются только в электронном виде. 

От бумажных листков временной нетрудоспособности отказ произошел как раз по причине того, что их можно было испортить или потерять, а мошенники их еще и подделывали. 

говорится в сообщении.

Сейчас работнику необходимо только предоставить работодателю номер своего больничного. Он может быть записан где угодно. 

Напомним, в марте в Петербурге произошел резкий рост цен на бумагу. За упаковку А4 требовали больше 1000 рублей.

Фото: Pexels 

Теги: бумага, дефицит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии