В комздраве опровергли дефицит бумаги в поликлиниках

В комитете по здравоохранению опровергли информацию о дефиците бумаги в поликлиниках. Ранее о проблеме сообщило издание "SOTA".
В комитете по здравоохранению отметили, что с начала 2022 года больничные в России выдаются только в электронном виде.
От бумажных листков временной нетрудоспособности отказ произошел как раз по причине того, что их можно было испортить или потерять, а мошенники их еще и подделывали.
говорится в сообщении.
Сейчас работнику необходимо только предоставить работодателю номер своего больничного. Он может быть записан где угодно.
Напомним, в марте в Петербурге произошел резкий рост цен на бумагу. За упаковку А4 требовали больше 1000 рублей.
Фото: Pexels
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