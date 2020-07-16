В Петербурге офисная бумага в среднем стоит 1500 рублей

Причиной резкого роста цен на бумагу стали производственные проблемы.

Сотрудникам петербургских офисов придётся переходить на режим экономии – бумага для принтера подержала в пять раз. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Пачка бумаги А4 в среднем стоит 1500 рублей, хотя еще совсем недавно ее можно было купить за 300 рублей. В Северной столице есть небольшая доля магазинов, где бумагу еще можно приобрести за 700 рублей, но для этого нужно иметь скидочную карту.

Около 1500 рублей за 500 листов бумаги придется отдать и при покупке на Ozon. На Wildberries цены вовсе достигают 2000-3000 за упаковку бумаги.

Причиной резкого роста цен на бумагу стали производственные проблемы. Конвейер остановил целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске. Там закончились химические реагенты, которые поступали из Финляндии.

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