В Ленобласти начался выпуск офисной полубеленой бумаги

Вся продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а также отгружается клиентам для получения обратной связи.

Светогорский ЦБК приступает к выпуску новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в том числе, новой офисной бумаги. Предприятие компании "Сильвамо Корпорейшн Рус" объявило о создании новой бумажной продукции – SvetoCopy ECO. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Столкнувшись со сложностями в поставке импортируемых химикатов, используемых для отбеливания бумаги, компания не останавливала производство и практически за неделю разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции. Это различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей. При этом продукт соответствует ГОСТу для писче-печатной бумаги.

Вся продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а также отгружается клиентам для получения обратной связи.

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели.

Ранее стало известно, что в Петербурге офисная бумага в среднем стоит 1500 рублей.

Фото: правительство Ленобласти