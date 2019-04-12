В ресторане быстрого питания появятся наггетсы, напечатанные на 3D-принтере

Такая идея возникла после роста популярности здорового образа жизни и потребности в заменителях обычного мяса.

В российских ресторанах сети быстрого питания KFC появится курица, созданная при помощи 3D-биотпринтера. По такой технологии планируют изготавливать наггетсы. Технологию разрабатывает "дочка" "Инвитро" 3D Bioprinting Solutions. Об этом сообщила газета "Ведомости".

Такая идея возникла после роста популярности здорового образа жизни и потребности в заменителях обычного мяса. Биопечать основывается на клетках курицы и растительном сырье, поэтому в приготовлении наггетсов животные практически не нужны.

Самый популярный продукт в KFC — крылышки, но сделать их на принтере не выйдет, потому что внутри мяса есть кость, в компании решили остановиться на наггетсах. В будущем возможна печать и других продуктов, например, стрипсов, отметили в ресторане быстрого питания. Первый готовый продукт должны протестировать осенью в Москве.

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