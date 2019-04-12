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В ресторане быстрого питания появятся наггетсы, напечатанные на 3D-принтере
Сегодня, 16:44
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nastya960

В ресторане быстрого питания появятся наггетсы, напечатанные на 3D-принтере

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Такая идея возникла после роста популярности здорового образа жизни и потребности в заменителях обычного мяса.

В российских ресторанах сети быстрого питания KFC появится курица, созданная при помощи 3D-биотпринтера. По такой технологии планируют изготавливать наггетсы. Технологию разрабатывает "дочка" "Инвитро" 3D Bioprinting Solutions. Об этом сообщила газета "Ведомости". 

Такая идея возникла после роста популярности здорового образа жизни и потребности в заменителях обычного мяса. Биопечать основывается на клетках курицы и растительном сырье, поэтому в приготовлении наггетсов животные практически не нужны.

Самый популярный продукт в KFC — крылышки, но сделать их на принтере не выйдет, потому что внутри мяса есть кость, в компании решили остановиться на наггетсах. В будущем возможна печать и других продуктов, например, стрипсов, отметили в ресторане быстрого питания. Первый готовый продукт должны протестировать осенью в Москве.

Фото: pixabay 

Теги: kfc, наггетсы, принтер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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