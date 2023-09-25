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В Петербурге в 2024 году устранили дефекты на дорогах на площади около 1 млн "квадратов"
Сегодня, 10:51
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В Петербурге в 2024 году устранили дефекты на дорогах на площади около 1 млн "квадратов"

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На проезжей части и тротуарах заделывали выбоины, трещины и проседания.

За 2024 год предприятия комитета по благоустройству Петербурга устранили дефекты дорожных покрытий на общей площади порядка 1 млн "квадратов". На проезжей части и тротуарах заделывали выбоины, трещины и проседания, а также ликвидировали колейность, сообщили в ведомстве 28 декабря. 

В агротехническом периоде работали большими прямоугольными участками, а с наступлением зимы возможности сузились до восстановления аварийных дефектов. В холодное время года дорожники чаще используют холодную смесь, и она ничем не уступает горячему асфальту. 

Ранее мы рассказывали о том, что на острове Котлин продолжается масштабное развитие дорожной инфраструктуры. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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