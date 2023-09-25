В Петербурге в 2024 году устранили дефекты на дорогах на площади около 1 млн "квадратов"

На проезжей части и тротуарах заделывали выбоины, трещины и проседания.

За 2024 год предприятия комитета по благоустройству Петербурга устранили дефекты дорожных покрытий на общей площади порядка 1 млн "квадратов". На проезжей части и тротуарах заделывали выбоины, трещины и проседания, а также ликвидировали колейность, сообщили в ведомстве 28 декабря.

В агротехническом периоде работали большими прямоугольными участками, а с наступлением зимы возможности сузились до восстановления аварийных дефектов. В холодное время года дорожники чаще используют холодную смесь, и она ничем не уступает горячему асфальту.

Ранее мы рассказывали о том, что на острове Котлин продолжается масштабное развитие дорожной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга