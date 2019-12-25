Пассажир Пулково заплатит 2 тысячи рублей за неповиновение полицейским в нетрезвом виде

Мужчина отказывался показывать паспорт и идти в отделение.

Мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей за неповиновений полицейским в Пулково. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 8 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел вечером 31-го октября. Дмитрий Бугорский отказывался идти в дежурную часть для составления протокола за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте. Он упирался ногами, пытался уйти в сторону, падал на пол. Полицейским пришлось заковать дебошира в наручники. После этого он также оказывал сопротивление.

Бугорский признал вину и отметил, что в тот день переборщил с алкоголем. Он извинился перед сотрудниками полиции.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что двое кубинцев с фальшивыми паспортами пытались вылететь из Пулково.

Фото: Piter.TV