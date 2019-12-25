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Двое кубинцев с фальшивыми паспортами пытались вылететь из Пулково
Сегодня, 19:29
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Двое кубинцев с фальшивыми паспортами пытались вылететь из Пулково

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Фальшивая страница с установочными данными была приклеена поверх оригинальной.

В пятницу, 5 ноября, Московский районный суд Петербурга арестовал граждан Кубы Риверо Лескай Янди и Эспиносу Рохо Юделису. Их подозревают в попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Кубинцев задержали в Пулково в шесть утра. Они пытались попасть на рейс до Франкфурта-на-Майне по поддельным паспортам граждан Перу. Отмечается, что фальшивая страница с установочными данными была приклеена поверх оригинальной.

По данным пресс-службы судов, Риверо просил более мягкую меру, пояснил, что умысел на совершение преступления у него отсутствовал, сообщил информацию, где приобрёл документы. Сейчас он находится в стрессовом состоянии из-за задержания. Вторая уроженка Кубы, Эспиноса, просила более мягкую меру, отметив, что имеет временную регистрацию в Москве.

По решению суда, задержанные будут находиться под стражей до 3 декабря.

Ранее суд заключил под стражу таксиста, который отобрал у журналистки смартфон.

Фото: pexels 
 

Теги: кибинцы, куба, фальшивые паспорта
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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