Суд заключил под стражу таксиста, который отобрал у журналистки смартфон

Таксист несколько раз ударил женщину.

Таксиста, который обвиняется в нападении на журналистку телеканала "78", заключили под стражу. Об этом 4 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел утром 28-го октября. Женщина села в такси и поняла, что перед ней не тот водитель, который был указан в приложении. Пассажирка выразила свое недовольство. После этого между ней и таксистом произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил журналистку, а затем похитил у нее iPhone за 25 тысяч рублей.

Накануне Уткиру Буриеву предъявили обвинение. Он утверждал, что не виновен. Мужчина останется под стражей до 28-го декабря 2021 года.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО