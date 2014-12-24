  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из петербургского метро в ноябре вывели свыше 150 дебоширов
Сегодня, 11:59
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из петербургского метро в ноябре вывели свыше 150 дебоширов

0 0

Пассажиров и инфраструктуру ежедневно оберегают 60 специалистов из особого подразделения.

В комитете по транспорту Петербурга 9 декабря рассказали о мерах безопасности в метрополитене. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Пассажиров и инфраструктуру оберегают 60 специалистов, их цель – поддерживать спокойствие на каждой станции и в поездах. В ноябре мобильные группы "подземки" выдворили более 150 дебоширов. Среди них – нарушители общественного порядка, нетрезвые лица и другие. 

Ранее на Piter.TV: на "синей" ветке петербургского метро сегодня утром образовался затор. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дебоширы, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии