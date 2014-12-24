Из петербургского метро в ноябре вывели свыше 150 дебоширов

Пассажиров и инфраструктуру ежедневно оберегают 60 специалистов из особого подразделения.

В комитете по транспорту Петербурга 9 декабря рассказали о мерах безопасности в метрополитене. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Пассажиров и инфраструктуру оберегают 60 специалистов, их цель – поддерживать спокойствие на каждой станции и в поездах. В ноябре мобильные группы "подземки" выдворили более 150 дебоширов. Среди них – нарушители общественного порядка, нетрезвые лица и другие.

Фото: Piter.TV