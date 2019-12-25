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Пьяный мужчина повредил двери в доме на Большеохтинском и угрожал жильцам
Сегодня, 15:46
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Пьяный мужчина повредил двери в доме на Большеохтинском и угрожал жильцам

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Хулиган бил по дверям руками и ногами, разбил дверные глазки и оторвал наличники.

Росгвардейцы в Красногвардейском районе задержали дебошира, который угрожал жильцам дома и повредил двери двух квартир. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 31 июля в полицию обратилась девушка с информацией о том, что на одном из этажей жилого здания на Большеохтинском проспекте находится мужчина с голым торсом, и ведет он себя неадекватно, выкрикивая угрозы убийством. Хулиган бил по дверям руками и ногами, разбил дверные глазки и оторвал наличники. 

К месту прибыли сотрудники вневедомственной охраны, поймавшие пьяного жильца дома. Объяснить причину своих хулиганских действий он не смог. 

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина направил пистолет на подростков в кафе на Дыбенко. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: большеохтинский проспект, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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