Пьяный мужчина направил пистолет на подростков в кафе на Дыбенко

Пострадавших нет.

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 39-летнего мужчину, который угрожал посетителям ресторана быстрого питания на улице Дыбенко. Инцидент произошел вечером 31 мая около 20:00, когда нетрезвый петербуржец начал размахивать страйкбольным пистолетом и направил его в сторону двух несовершеннолетних посетителей 16 и 17 лет.

Сотрудники заведения незамедлительно вызвали правоохранителей, которые прибыли на место и задержали нарушителя. При нем был обнаружен страйкбольный пистолет, внешне напоминающий боевое оружие.

В настоящее время в отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), при этом решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной информации, подростки не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Фото: Piter.TV