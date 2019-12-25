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На заправке в Разметелево дебошир размахивал топором
Сегодня, 14:45
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На заправке в Разметелево дебошир размахивал топором

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Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили и задержали 47-летнего местного жителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские Всеволожского района задержали дебошира с топором на заправочной станции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 3 августа в полицию поступила информация о том, что на съезде с Мурманского шоссе, в поселке Разметелево, на заправке находится мужчина с топором. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили и задержали 47-летнего местного жителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Дебошира доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол в соответствии со ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), топор изъят. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV

Теги: дебошир, разметелево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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