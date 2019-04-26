Соседки по коммунальной квартире на Купчинской улице облили друг друга кипятком

Их госпитализировали.

Конфликт двух соседок по коммунальной квартире на улице Купчинской в Петербурге завершился дракой. Об этом 4 августа пишет 78.ru.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что женщины в возрасте 51 и 55 лет во время ссоры облили друг друга кипятком. Их госпитализировали.

Младшая из женщин получила ожоги груди, живота и спины, она в тяжелом состоянии. У второй диагностировали ожоги левой кисти, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV