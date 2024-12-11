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Дебошир напал на девушку с собакой в магазине на Охтинской аллее
Сегодня, 22:30
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Дебошир напал на девушку с собакой в магазине на Охтинской аллее

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Правоохранители задержали хулигана.

Сотрудники МВД Петербурга задержали мужчину, который ранее напал на девушку с собакой в магазине. Инцидент произошел 11 февраля на Охтинской аллее в Мурино, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД Северной столицы.

Сразу после происшествия пострадавшая обратилась в полицию, где по факту преступных действий возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Запись хулиганских действий в магазине попала в социальные сети, где собрала гневные комментарии. Общественники, специализирующиеся на порицании преступных действиях мигрантов, обрушились с репликами на "главного героя" записи. 

Однако, как выяснилось позже, дебошир был 32-летним русским уроженцем Самарской области по имени Сергей. Комментаторов явно смутила густая борода.

Мужчина доставлен в отделение МВД для проведения процессуальных действий.

Ранее мы писали о том, что обвиняемый в летальном ДТП на трассе "Кола" водитель грузовика отправлен в СИЗО.

Фото: Piter.TV

Теги: 213 ук рф, мурино, охтинская аллея
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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