Дебошир напал на девушку с собакой в магазине на Охтинской аллее

Правоохранители задержали хулигана.

Сотрудники МВД Петербурга задержали мужчину, который ранее напал на девушку с собакой в магазине. Инцидент произошел 11 февраля на Охтинской аллее в Мурино, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД Северной столицы.

Сразу после происшествия пострадавшая обратилась в полицию, где по факту преступных действий возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Запись хулиганских действий в магазине попала в социальные сети, где собрала гневные комментарии. Общественники, специализирующиеся на порицании преступных действиях мигрантов, обрушились с репликами на "главного героя" записи.

Однако, как выяснилось позже, дебошир был 32-летним русским уроженцем Самарской области по имени Сергей. Комментаторов явно смутила густая борода.

Мужчина доставлен в отделение МВД для проведения процессуальных действий.

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Фото: Piter.TV