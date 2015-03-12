  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскиваемый мужчина устроил дебош в хостеле в Красногвардейском районе
Сегодня, 16:57
64
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскиваемый мужчина устроил дебош в хостеле в Красногвардейском районе

0 0

Злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали находившегося в федеральном розыске мужчину, который устроил дебош в хостеле в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 11 ноября наряд прибыл к отелю на Уткином проспекте, его персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали нетрезвого 31-летнего рецидивиста. Он вел себя шумно и агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания. 

Злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Кроме того, установили, что мужчину разыскивали за умышленное причинение легкого вреда здоровью на территории Омской области. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Новочеркасском проспекте группа девушек устроила дебош с перцовым баллончиком. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дебош, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии