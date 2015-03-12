Разыскиваемый мужчина устроил дебош в хостеле в Красногвардейском районе

Злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали находившегося в федеральном розыске мужчину, который устроил дебош в хостеле в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 11 ноября наряд прибыл к отелю на Уткином проспекте, его персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали нетрезвого 31-летнего рецидивиста. Он вел себя шумно и агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания.

Злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Кроме того, установили, что мужчину разыскивали за умышленное причинение легкого вреда здоровью на территории Омской области.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти