На Новочеркасском проспекте группа девушек устроила дебош с перцовым баллончиком

В Петербурге полиция ищет девушек разбивших стекло и распыливших газ в трамвае.

Петербургская полиция устанавливает личности девушек, устроивших беспорядок в трамвае на Новочеркасском проспекте. Об этом 30 октября сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 29 октября на пересечении Новочеркасского проспекта и Рижской улицы. По предварительным данным, пять девушек, предположительно несовершеннолетних, нарушили общественный порядок в салоне трамвая.

Перед тем как покинуть транспорт, одна из участниц распылила перцовый баллончик, после чего другая ударом ноги разбила заднее стекло. В результате действий хулиганок никто не пострадал, однако ущерб трамвайному парку составил около 50 тыс. руб.

Директор по безопасности седьмого трамвайного парка обратился с заявлением в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личности всех участниц происшествия.

Фото: Piter.TV